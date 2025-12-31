La Russia ha schierato i missili nucleari in Bielorussia
Il ministero della Difesa russo ha annunciato che i missili Oreshnik, dotati di capacità nucleare, sono ora operativi in Bielorussia. Questa decisione evidenzia un rafforzamento delle posizioni militari tra i due paesi, suscitando attenzione sulla stabilità regionale e le strategie di difesa. La presenza di armamenti nucleari in Bielorussia rappresenta un elemento importante nelle dinamiche di sicurezza nell’area.
Il ministero della Difesa russo ha dichiarato operativi in Bielorussia i missili Oreshnik con capacità nucleare. L’annuncio arriva poche ore dopo le accuse di Mosca a Kiev per un presunto attacco con droni alla residenza privata del presidente Vladimir Putin nella regione di Novgorod. Mosca sostiene che l’episodio rappresenti una grave provocazione e ha avvertito che la propria posizione nei negoziati si irrigidirà. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia non ha fornito prove plausibili e che l’attacco non sarebbe mai avvenuto. Nella notte, a Odessa, nel sud dell’Ucraina, droni russi hanno colpito edifici residenziali e infrastrutture energetiche e logistiche. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
