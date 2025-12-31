La Russia dice di aver spostato dei missili con capacità nucleare in Bielorussia

La Russia ha dichiarato di aver spostato in Bielorussia il sistema missilistico Oreshnik, dotato di capacità nucleare. Questa decisione rientra in una strategia di potenziamento delle forze militari nella regione. La notizia ha suscitato attenzione a livello internazionale, considerando le implicazioni di sicurezza e le tensioni tra le potenze. La presenza di missili con capacità nucleare in Bielorussia rappresenta un elemento di valutazione nelle dinamiche geopolitiche dell’Est Europa.

La Russia ha annunciato il dispiegamento in Bielorussia del nuovo sistema missilistico Oreshnik, con capacità nucleare. Secondo il ministero della Difesa russo, i missili sarebbero già entrati in servizio operativo. Le immagini diffuse mostrano mezzi militari mimetizzati nelle foreste innevate e una base aerea nella parte orientale della Bielorussia, vicino al confine russo. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha parlato di dieci sistemi Oreshnik destinati al suo Paese, mentre Vladimir Putin ha ribadito l’intenzione di proseguire l’offensiva militare e conquistare nuovi territori ucraini, inclusa Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

