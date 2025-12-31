La Ruota della Fortuna Malgioglio dà lezioni a Samira Lui davanti a tutti | Devi essere più sensuale

Durante la puntata del 28 dicembre de La Ruota della Fortuna, Cristiano Malgioglio ha offerto a Samira Lui alcuni consigli su come esprimere maggiore sensualità, davanti a tutti i presenti. Un episodio che ha suscitato attenzione tra gli spettatori e si inserisce nel contesto di un programma che combina intrattenimento e momenti di spontaneità. Questa scena rimarrà sicuramente tra i ricordi di chi segue il varietà italiano.

La puntata del 28 dicembre de La Ruota della Fortuna ha regalato al pubblico uno di quei momenti destinati a restare impressi nella memoria collettiva del varietà italiano. Cristiano Malgioglio, ospite nel programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, non si è limitato a presentare il suo nuovo brano Chi lo sa: ha trasformato lo studio in un piccolo teatro dell’assurdo, con tanto di lezione di sensualità improvvisata rivolta a Samira Lui, la giovane supervalletta che da mesi affianca Scotti al tabellone. L’ingresso di Malgioglio in studio ha avuto il suo momento di suspense involontaria. Scendendo la scalinata dello studio, il cantautore ha rischiato di perdere l’equilibrio, provocando un attimo di apprensione prima di raggiungere il centro della scena. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - La Ruota della Fortuna, Malgioglio dà lezioni a Samira Lui davanti a tutti: “Devi essere più sensuale” Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Malgioglio rimprovera Samira Lui: “Così non sei sensuale” Leggi anche: Malgioglio irrompe a La Ruota della Fortuna e ‘striglia’ Samira Lui: il siparietto esilarante (VIDEO) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Ruota della Fortuna, Gerry svela l’incidente del vestito di Samira. Malgioglio fa ballare tutti - A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela l’incidente del vestito di Samira Lui. dilei.it

Samira Lui rimproverata da Malgioglio a La Ruota della Fortuna: ecco la sua reazione - Cristiano Malgioglio rimprovera Samira Lui durante la sua ospitata a La Ruota della Fortuna: ecco cosa è successo. mondotv24.it

La Ruota della Fortuna, Malgioglio rimprovera Samira Lui: “Così non sei sensuale” - Momento cult a La Ruota della Fortuna del 28 dicembre 2025: Malgioglio bacchetta Samira Lui, Gerry Scotti svela l’incidente al vestito. urbanpost.it

A La Ruota della Fortuna stasera Cristiano Malgioglio, ospite in studio, ha sgridato Samira Lui - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.