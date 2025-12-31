la rivoluzione inclusiva del parini tra laboratori di fumetto e arte

La rivoluzione inclusiva del Parini si esprime attraverso laboratori di fumetto e arte, offrendo un nuovo modo di raccontare la scuola. Un percorso che valorizza i gesti, i colori e le esperienze quotidiane, promuovendo l’inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti. Un approccio che mette al centro la crescita personale e il rispetto delle diversità, contribuendo a creare un ambiente scolastico più aperto e accogliente.

C’è un modo diverso di raccontare la scuola, fatto di gesti, colori, tentativi e conquiste quotidiane. È quello che arriva dal Liceo Parini di Seregno, dove si è appena concluso “Voci in Scena: percorsi artistici inclusivi”, il progetto promosso da Arci Scuotivento di Monza e finanziato dal bando Giovani Generazioni di Fondazione Comunità Monza e Brianza, che ha sostenuto l’iniziativa con un contributo di 13.500 euro. Un anno intenso, costruito intorno all’arte come linguaggio universale e all’inclusione come pratica concreta. A ospitare i laboratori è stato lo Spazio educativo del Liceo Parini, un luogo fisico e relazionale che rappresenta una vera eccellenza didattico-educativa sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

