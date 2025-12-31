La rivincita della Fgl-Zuma | Sta andando tutto secondo i piani

La stagione della Fgl-Zuma Castelfranco prosegue con risultati positivi, confermando il percorso di crescita della squadra. Attualmente in vetta alla classifica del girone B di serie D con 31 punti, la formazione si mantiene stabile e concentrata. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide con determinazione, confermando che, secondo le parole della dirigenza, tutto sta andando secondo i piani.

Procede a gonfie vele la stagione sportiva per la Fgl-Zuma Castelfranco capolista in solitaria con 31 punti nel campionato di serie D, girone B. Un primo bilancio atteso visto che gli obiettivi della società (reduce dalla salvezza in A2 nella stagione precedente) è di ritornare nel panorama nazionale. A causa del veto imposto dalla Federazione, per motivi burocratici, il club biancoblu è stato costretto a ripartire dalla serie D regionale che ha deciso di onorare e a pochi mesi dal debutto buona parte delle atlete di categoria ingaggiate ha deciso di rimanere, insieme all’allenatore Guglielmo Pucci, con l’obiettivo di risalire le categorie nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

