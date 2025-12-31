La rete dei Conservatori toscani L’orchestra sinfonica di 90 elementi

La rete dei Conservatori toscani, con l’Orchestra Sinfonica di 90 elementi, rappresenta un progetto internazionale di alta formazione musicale. Nato dal lavoro congiunto tra il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, l’Orchestra Toscana dei Conservatori e Dartmouth College negli Stati Uniti, questo modello promuove la collaborazione tra istituzioni e lo sviluppo di talenti musicali di livello. Un percorso consolidato che testimonia l’importanza della cooperazione educativa e culturale a livello globale.

Un progetto internazionale cresciuto nel tempo, capace di affermarsi come modello di alta formazione musicale e di cooperazione tra istituzioni: è il risultato del percorso guidato dal Conservatorio Rinaldo Franci di Siena con l’Orchestra Toscana dei Conservatori e Dartmouth College (New Hampshire, Usa). Un’esperienza artistica resa possibile dal contributo della Regione, che ha sostenuto il percorso avviato nel 2018 dal Conservatorio senese, e dal contributo del Hopkins Center of arts di Dartmouth. Il progetto ha coinvolto i Conservatori Luigi Cherubini di Firenze, Pietro Mascagni di Livorno, Luigi Boccherini di Lucca e Rinaldo Franci di Siena, dando vita a un’orchestra sinfonica di 90 elementi composta da 51 studenti toscani e 39 del Dartmouth College, impegnati in una tournée di quattro concerti a Livorno, Lucca, Firenze e Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

