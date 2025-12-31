La resa di Milano al Capodanno senza concerto Ormai in città comandano i maranza

A Milano, il Capodanno senza concerti rappresenta un cambiamento nella tradizione cittadina. La città, spesso al centro di eventi e celebrazioni, si presenta quest’anno in modo più sobrio, riflettendo un nuovo approccio alla festa. La presenza di un’atmosfera meno spettacolare e più riservata evidenzia un cambiamento nelle preferenze dei cittadini, segnando un nuovo modo di vivere e condividere il passaggio all’anno nuovo.

Se siete in cerca di un caso di resa culturale incondizionata, avete un luogo d'elezione: la Milano di Beppe Sala. Pettinata, arcobaleno, molto attenta a contenere le emissioni, pochissimo al controllo del territorio, per nulla alla tradizione. La notizia, depurata dal burocratese, è che questa Milano che si (auto) colloca all'avanguardia del Paese stasera si arrende ai maranza. E nella modalità più plastica e autoevidente: nessuna festa di Capodanno in piazza Duomo, nessun concerto o evento organizzato, ingressi contingentati, un grigiore amministrativo da socialismo (ir)reale. Che certo prova a celarsi sotto argizogogolati ragionamenti contabili, prova ad appendersi alla presenza del megastore legato alle Olimpiadi (che comunque lascia agibile la maggior parte della piazza, e che andrebbe piuttosto valorizzato con uno spettacolo, non consegnato al nulla), ma di fatto rappresenta l'arretramento definitivo rispetto all'obbrobrio urbano dell'anno scorso.

