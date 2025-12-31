La Regina Camilla confessa l’aggressione a 16 anni | Ho reagito colpendo l’uomo con la scarpa

La regina Camilla ha condiviso per la prima volta pubblicamente di aver subito un’aggressione sessuale da giovane, avvenuta su un treno quando aveva 16 anni. Durante un’intervista su BBC Radio 4, ha raccontato come abbia reagito colpendo l’aggressore con una scarpa. La sua testimonianza apre un confronto importante sulla violenza e sulle esperienze di tutela delle vittime.

La regina Camilla ha rivelato pubblicamente per la prima volta di essere stata aggredita sessualmente su un treno quando era adolescente, raccontando la sua esperienza durante un’intervista speciale andata in onda mercoledì 31 dicembre sul programma Today di BBC Radio 4. La regina consorte, 78 anni, ha condiviso questo episodio traumatico nel contesto di una discussione sulla violenza contro le donne, causa che da molti anni sostiene attivamente attraverso numerose organizzazioni benefiche. “Quando ero adolescente, sono stata aggredita su un treno. In un certo senso me ne ero dimenticata. Ma ricordo che in quel momento ero così arrabbiata”, ha raccontato Camilla durante la trasmissione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La Regina Camilla confessa l’aggressione a 16 anni: “Ho reagito colpendo l’uomo con la scarpa” Leggi anche: La regina Camilla e la molestia subita da giovane: “Mi ha attaccata e ho reagito” Leggi anche: Re Carlo e Camilla arrivati in Vaticano: la regina con il velo nero, la preghiera in latino con il Papa (dopo 500 anni) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Regina Camilla confessa l’aggressione a 16 anni: “Ho reagito colpendo l’uomo con la scarpa” - La Regina Camilla rivela di essere stata aggredita sessualmente su un treno da adolescente. cinemaserietv.it

