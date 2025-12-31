La Regina Camilla alla BBC Radio | Da adolescente fui aggredita su un treno

La Regina Camilla, intervistata dalla BBC Radio, ha condiviso un episodio della sua adolescenza in cui fu aggredita su un treno. Ricorda di aver reagito e di essersi difesa dall’aggressore. Un ricordo personale che evidenzia momenti di difficoltà vissuti nel passato, raccontati con sincerità e senza enfasi.

La moglie di Re Carlo ha raccontato l’episodio, ricordando di aver reagito e di essersi difesa dall’uomo che l’aveva assalita. «Ero furiosa e quella rabbia è rimasta dentro di me per molti anni». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

