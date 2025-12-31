La Reggia Designer Outlet partono i saldi invernali Navetta da Napoli e orari prolungati

La Reggia Designer Outlet di Marcianise annuncia l’inizio dei saldi invernali, a partire da venerdì 3 gennaio. Sono disponibili offerte su una vasta selezione di marchi, con orari prolungati e una navetta dedicata da Napoli. Un’opportunità per approfittare delle promozioni in un contesto comodo e facilmente raggiungibile, nel rispetto delle normative vigenti.

