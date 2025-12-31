L’ex calciatore e allenatore Francesco Baldarelli analizza la situazione della Recanatese, evidenziando le sfide di Pagliari e sottolineando la sua esperienza nel guidare la squadra. Con un occhio attento alle dinamiche del campionato di Serie D, Baldarelli offre una prospettiva approfondita su un club ambizioso e sulla sua gestione tecnica. La sua presenza nelle tribune testimonia l’interesse e la conoscenza diretta del mondo del calcio dilettantistico.

Di rado Francesco Baldarelli "marca visita" e non trascorre i pomeriggi domenicali sulle tribune degli stadi di Serie "D". Prima della sosta, da buon doppio ex, era a Fossombrone dove ha assistito allo spettacolo, per la verità molto modesto, offerto dal derby con la Recanatese. Anche da quella prova, oggettivamente sottotono, è scaturita poi la decisione del cambio della guida tecnica. Una prestazione che definire deludente assomiglia quasi ad un complimento: "Proprio così: non ho visto quell’atteggiamento, quella grinta, quella volontà di lottare su ogni pallone che dovrebbe avere una squadra che ha la miseria di 15 punti in 17 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Recanatese sotto la lente dell’ex Baldarelli. "Pagliari ha un compito duro, ma ha la giusta esperienza»

