Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: ripudiato da Don Alonso, Curro trova rifugio da Ramona e avvia un'indagine segreta sull'omicidio di Jana, Leocadia continua a creare tensioni alla tenuta. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra non regge più Leocadia, ma Rómulo interviene ricordando quanto il suo aiuto economico sia indispensabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 1 gennaio: Curro prepara la sua vendetta, Petra si ribella a Leocadia

