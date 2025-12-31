La programmazione della fine settimana al cinema Esperia

Da padovaoggi.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la programmazione del Cinema Esperia di Padova per il fine settimana dall’1 al 7 gennaio 2026. Di seguito troverai i film in programmazione, con dettagli su orari e eventuali promozioni, tra cui l’offerta speciale dedicata a Babbo Natale. Una guida utile per pianificare le tue visite al cinema durante i primi giorni del nuovo anno.

Di seguito tutta la programmazione in programma dall’1 al 7 gennaio al Cinema Esperia di Padova.Programmazione dall’1 al 7 gennaio 2026PROMOZIONE BABBO NATALEChi dal 25.12.25 al 25.01.26 vedrà tre film avrà in regalo un biglietto omaggio per una quarta proiezione. Chiedete gratuitamente alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

