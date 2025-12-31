La porta della ‘Top 11’ nelle mani di Cacchioli E per i gol occhi puntati sul ‘principe’ Occhipinti

In attesa della ripresa dei campionati, è il momento di analizzare i protagonisti della LunigianPalla. Cacchioli si aggiudica la porta della ‘Top 11’, mentre Occhipinti si distingue come il principale riferimento offensivo. Questo periodo di pausa permette di valutare le prestazioni dei giocatori, evidenziando chi ha contribuito maggiormente alle proprie squadre e chi si prepara a tornare in campo con nuovi obiettivi.

Campionati fermi nel passaggio dal vecchio al nuovo anno. E' quindi il momento migliore per radiografare i protagonisti della LunigianPalla impegnati nei diversi campionati dove si sono esibiti al meglio esaltando le loro squadre d'appartenenza. Dati tecnici e statistici ci regalano una fotografia abbastanza precisa del miglior 11 lunigianese del 2025. Ovviamente, molti altri giocatori avrebbero meritato la citazione per un episodio particolarmente significativo, ma crediamo che l'anno vecchio ci abbia consegnato un gruppo di elementi che nei dodici mesi passati, nelle rispettive squadre, si siano espressi su livelli veramente considerevoli.

