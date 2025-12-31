La Polonia rende obbligatori i rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione
La Polonia ha introdotto l'obbligo dei rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione, in risposta alle tensioni nella regione. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli abitanti in un contesto di crescente instabilità legata alla vicinanza con l'Ucraina e le preoccupazioni di un possibile escalation con la Russia. La normativa riflette l’attenzione del Paese verso la protezione civile e la prevenzione in situazioni di emergenza.
La Polonia si prepara a possibili scenari di guerra. La vicinanza all'Ucraina alimenta infatti i timori di un allargamento della guerra con la Russia. Varsavia non vuole quindi farsi trovare impreparata di fronte a un'escalation del conflitto e sta già adottando delle misure per garantir la. 🔗 Leggi su Today.it
