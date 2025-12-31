La Polonia rende obbligatori i rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione

Da today.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polonia ha introdotto l'obbligo dei rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione, in risposta alle tensioni nella regione. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli abitanti in un contesto di crescente instabilità legata alla vicinanza con l'Ucraina e le preoccupazioni di un possibile escalation con la Russia. La normativa riflette l’attenzione del Paese verso la protezione civile e la prevenzione in situazioni di emergenza.

La Polonia si prepara a possibili scenari di guerra. La vicinanza all'Ucraina alimenta infatti i timori di un allargamento della guerra con la Russia. Varsavia non vuole quindi farsi trovare impreparata di fronte a un'escalation del conflitto e sta già adottando delle misure per garantir la. 🔗 Leggi su Today.it

la polonia rende obbligatori i rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione

© Today.it - La Polonia rende obbligatori i rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione

Leggi anche: La Russia attacca Leopoli con missili e droni, il sindaco: «Restate nei rifugi». La Polonia fa decollare i caccia

Leggi anche: Mirage 2000 come aerei anti-droni? La Francia studia la nuova vita dei suoi caccia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Polonia rende obbligatori i rifugi antiaerei nei nuovi edifici dal 2026.

polonia rende obbligatori rifugiLa Polonia ci prova anche con i rifugi antiaerei - Dal 2026 saranno obbligatori in molti nuovi edifici, come protezione in caso di catastrofe naturale o di attacchi militari ... ilpost.it

Polonia, i rifugiati ucraini potrebbero perdere l'accesso ai sussidi dal 1° ottobre - Il presidente Nawrocki ha posto il veto alla legge sull'assistenza ai rifugiati ucraini residenti in Polonia. it.euronews.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.