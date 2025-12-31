La Polonia rende obbligatori i rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione

La Polonia ha introdotto l'obbligo dei rifugi anti aerei nei condomini di nuova costruzione, in risposta alle tensioni nella regione. Questa misura mira a garantire la sicurezza degli abitanti in un contesto di crescente instabilità legata alla vicinanza con l'Ucraina e le preoccupazioni di un possibile escalation con la Russia. La normativa riflette l’attenzione del Paese verso la protezione civile e la prevenzione in situazioni di emergenza.

Polonia, i rifugiati ucraini potrebbero perdere l'accesso ai sussidi dal 1° ottobre - Il presidente Nawrocki ha posto il veto alla legge sull'assistenza ai rifugiati ucraini residenti in Polonia. it.euronews.com

La #Polonia rende obbligatori i rifugi #antiaerei nei nuovi edifici dal 2026 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.