La polizia al servizio della comunità Arrestate 79 persone in un anno Oltre 50 chili di cocaina sequestrati

Nel corso dell'ultimo anno, la Polizia di Stato ha svolto un'attività significativa a tutela della comunità. Sono stati arrestati 79 soggetti e sequestrati oltre 50 chili di cocaina, numeri che testimoniano l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità. La Questura, guidata da Bianca Venezia, continua a lavorare con dedizione per garantire sicurezza e ordine pubblico.

Un anno particolarmente intenso per il lavoro della Polizia di Stato. Cinquanta chili di cocaina sequestrati, oltre 79 gli arresti sono solo due dei numeri presentati dalla Questura guidata da Bianca Venezia. "L'anno che si conclude ha visto la Questura di Massa Carrara fortemente impegnata in tutti i settori di competenza istituzionale: dalla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica al controllo del territorio, dalle attività di polizia giudiziaria a quelle di polizia amministrativa e dell'immigrazione. Numerose sono state le attività connesse alla gestione dell'ordine pubblico e dei servizi straordinari di controllo del territorio, compresi quelli ad "Alto Impatto".

