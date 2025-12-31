La polemica | Chi lavora in regola è ormai fuori mercato
A poche ore dalla fine del 2024 e dall’arrivo del nuovo anno, le autorità, tra cui la Guardia di Finanza, stanno intensificando i controlli sui petardi per garantire la sicurezza pubblica. Questa operazione mira a prevenire incidenti e a contrastare il mercato di prodotti non sicuri, spesso associati a pratiche irregolari. La questione delle norme sul lavoro e della legalità resta centrale in un contesto in cui la sicurezza viene posta come priorità.
A poche ore dalla mezzanotte, con il 2025 ormai ai titoli di coda, con i festeggiamenti per il nuovo anno, le forze dell'ordine, a cominciare dalla Guardia di Finanza, stanno effettuando controlli serrati per togliere dal mercato possibili petardi potenzialmente pericolosi per chi li spara, ma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: James Cameron prigioniero del suo mito, la magniloquenza vuota di Avatar 3 è ormai fuori mercato
Leggi anche: FIFA, nasce un a nuova regola per limintare le simulazioni: chi si fa male resta fuori dal campo per due minuti! La sperimentazione partirà subito in questo torneo
Il segretario della Lega Taranto Francesco Battista interviene sulla polemica delle nomine della giunta Bitetti sui Tavoli di lavoro nella nota stampa ufficiale: “Altro che rinascita, altro che nuovo corso. Le nomine natalizie dell’amministrazione Bitetti stanno già - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.