La polemica | Chi lavora in regola è ormai fuori mercato

A poche ore dalla fine del 2024 e dall’arrivo del nuovo anno, le autorità, tra cui la Guardia di Finanza, stanno intensificando i controlli sui petardi per garantire la sicurezza pubblica. Questa operazione mira a prevenire incidenti e a contrastare il mercato di prodotti non sicuri, spesso associati a pratiche irregolari. La questione delle norme sul lavoro e della legalità resta centrale in un contesto in cui la sicurezza viene posta come priorità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.