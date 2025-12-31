La pizzoccherata più lunga d’Italia si conferma come uno degli eventi più seguiti del 2025 in Lombardia. Con 978.000 visualizzazioni, il video che annuncia il countdown “5 mesi alle Olimpiadi invernali 2026” su Instagram di Regione Lombardia rappresenta un momento di grande coinvolgimento online. Un’occasione per valorizzare le tradizioni locali e la passione per lo sport, in attesa di un evento che coinvolge tutta la regione.

E’ il video che scandisce il count down ‘5 mesi all’inizio delle Olimpiadi invernali 2026’, con 978.000 visualizzazioni, uno dei post di Instagram più ‘gettonati’ del 2025 sui Social di Regione Lombardia. Molto seguito, con 838.000 visualizzazioni, sempre in tema di Giochi Olimpici, anche il reel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - La pizzoccherata più lunga d'Italia è l'evento più di tendenza del 2025 in Lombardia

La Pizzoccherata più lunga d’Italia: l’evento più atteso di Bormio per gustare sapori autentici della Valtellina - Domenica 7 settembre 2025, il cuore di Bormio si trasformerà in un enorme ristorante a cielo aperto. greenme.it

La Pizzoccherata più lunga d’Italia: Bormio prepara la tavolata da record - Il centro storico della Magnifica Terra si prepara a vivere una domenica indimenticabile con la Pizzoccherata più lunga d’Italia. affaritaliani.it

Domenica 8 settembre sii uno dei 2026 protagonisti della Pizzoccherata più lunga d'Italia: 800m di tavolata nel centro storico di Bormio - facebook.com facebook