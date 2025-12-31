La parola d’ordine per questa manovra sul fronte mafie è ‘convivere’
La parola chiave di questa legge di bilancio sul fronte delle mafie è “convivere”. Si tratta di un approccio che mira a favorire un dialogo e una collaborazione tra le istituzioni e le comunità, con l’obiettivo di contrastare efficacemente le organizzazioni criminali. Un metodo che privilegia la convivenza civile e il rafforzamento della legalità, promuovendo un impegno condiviso per la tutela del bene comune.
C’è un verbo che può sintetizzare l’orizzonte di questa legge di bilancio sul fronte mafie ed è “convivere”. La parola che è scappata al ministro Tajani intervistato da Fedez per Pulp Podcast un paio di settimane fa, tema: la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina ed il rischio di infiltrazioni mafiose nei cantieri. Le mafie non hanno bisogno di comunicati stampa per capire l’aria che tira, ma di segnali e questa legge di bilancio, unitamente ad alcuni altri provvedimenti “convergenti”, di segnali ne manda numerosi e chiari. Cosa c’è per sostenere investigatori e magistrati? Nulla! Anzi, si rende il loro lavoro più complicato evitando, tra l’altro, di stabilizzare circa 9. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
