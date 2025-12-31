La parola d’ordine per questa manovra sul fronte mafie è ‘convivere’

La parola chiave di questa legge di bilancio sul fronte delle mafie è “convivere”. Si tratta di un approccio che mira a favorire un dialogo e una collaborazione tra le istituzioni e le comunità, con l’obiettivo di contrastare efficacemente le organizzazioni criminali. Un metodo che privilegia la convivenza civile e il rafforzamento della legalità, promuovendo un impegno condiviso per la tutela del bene comune.

