La Panda piena di botti illegali come un'autobomba | poteva distruggere tutto nel raggio di 10 metri

Due uomini sono stati arrestati nel quartiere Traiano, a Napoli, per aver stipato 45 chili di botti illegali in un’auto. La presenza di un quantitativo così consistente rappresenta un grave rischio per la sicurezza pubblica, poiché il materiale poteva provocare esplosioni e danni considerevoli nel raggio di diversi metri. L’intervento dei carabinieri ha evitato potenziali incidenti e garantito la tutela della comunità.

