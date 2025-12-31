La pace e la Repubblica al centro del messaggio di fine anno di Mattarella | ecco l’undicesimo discorso del Capo di Stato

Il messaggio di fine anno di Sergio Mattarella si concentra sui temi della pace e della Repubblica. In un momento di sfide e incertezze, il Presidente invita alla riflessione e alla solidarietà, sottolineando l’importanza dei valori fondamentali che uniscono il Paese. L’undicesimo discorso di Mattarella rappresenta un appello alla responsabilità collettiva e alla speranza per un futuro stabile e pacifico.

«Si chiude un anno non facile». Sergio Mattarella apre così il suo messaggio di fine anno, trasmesso in diretta alle 20.30 dallo Studio alla Vetrata del Quirinale. Un discorso lungo e denso, che guarda al presente ma soprattutto alla storia della Repubblica, in vista degli ottant'anni dalla nascita dello Stato repubblicano, che cadranno nel 2026. Un messaggio che tiene insieme memoria, valori costituzionali e futuro, con un filo conduttore chiaro: la pace, dentro e fuori i confini nazionali. Un pensiero rivolto alla pace. «La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace », afferma il capo dello Stato, richiamando le immagini delle guerre in corso: «Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto».

