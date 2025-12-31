La nuova vita di Chico Forti tra lavoro e carcere | il pizzaiolo a Verona e l’istruttore di windsurf per ragazzi disabili

31 dic 2025

Dopo un anno e mezzo in Italia, Chico Forti ha ottenuto il permesso di lavorare, uscendo dal carcere. L’ex imprenditore, coinvolto in un procedimento negli Stati Uniti legato all’omicidio di Dale Pike, ora si dedica alla cucina come pizzaiolo a Verona e all'insegnamento di windsurf per ragazzi disabili sul lago di Garda. Questa nuova fase segna un cambiamento nella sua vita, tra lavoro e impegno sociale.

Un anno e mezzo dopo il suo arrivo in Italia Chico Forti può uscire dal carcere per lavoro. Così l’uomo che fu ritenuto colpevole negli Usa dell’omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pike, con il quale Forti stava trattando l’acquisizione del Pikes Hotel di Ibiza ora si cimenta in due attività: quella del pizzaiolo a Verona e dell’istruttore di windsurf per ragazzi disabili, sul lago di Garda. Secondo quanto riferisce il Messaggero quattro mesi fa il Tribunale di Sorveglianza di Venezia gli ha concesso il cosiddetto articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. L’istanza per la condizionale, poi rifiutata. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

