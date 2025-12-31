La nuova vita di Chico Forti | fuori dal carcere fa il pizzaiolo e insegna windsurf ai disabili

Chico Forti, noto per il suo passato giudiziario, ha recentemente intrapreso una nuova strada dopo il rilascio. Ora lavora come pizzaiolo e dedica parte del suo tempo all'insegnamento del windsurf ai disabili, segnando un cambiamento importante nella sua vita. La sua vicenda continua a suscitare interesse e riflessioni sul percorso di riabilitazione e reinserimento.

Il caso di Chico Forti continua a occupare le pagine della cronaca nazionale, segnando un nuovo e significativo punto di svolta nel percorso di detenzione in Italia. A distanza di circa un anno e mezzo dal suo trasferimento dagli Stati Uniti, l'ex campione di windsurf e produttore televisivo ha ottenuto un beneficio fondamentale per il suo percorso di reinserimento sociale. Secondo quanto riportato dalle ultime notizie, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha concesso a Forti l'accesso all' articolo 21 dell'ordinamento penitenziario. Questa misura gli permette di varcare le soglie del carcere durante il giorno per svolgere attività lavorative e di volontariato, segnando un netto cambiamento rispetto alla rigidità del regime carcerario ordinario a cui era sottoposto finora.

