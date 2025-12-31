La nuova iniziativa del Melograno incontra le scuole.

Dopo i riscontri positivi ottenuti dal progetto ’Officina Etica Ambientale’, gli anni scorsi, il gruppo ’Il Melograno’ propone ’ Officina in movimento – Lo zaino della sostenibilità va incontro alle scuole ’, con l’obiettivo di "avvicinare i ragazzi alla sostenibilità senza che si spostino". "Andremo noi da loro - precisano gli organizzatori - Il progetto si svolgeva presso il centro ‘Laudato Sì’ alla Pietra di Bismantova o la Pinetina di Vezzano sul Crostolo, ma i costi di trasporto sono stati un ostacolo all’adesione. I nostri esperti di sostenibilità incontreranno le classi nel luogo naturalistico, o storico, più vicino alla scuola, e idoneo allo svolgimento delle attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

