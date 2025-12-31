La nuova iniziativa del Melograno incontra le scuole
Dopo i riscontri positivi ottenuti dal progetto ’Officina Etica Ambientale’, gli anni scorsi, il gruppo ’Il Melograno’ propone ’ Officina in movimento – Lo zaino della sostenibilità va incontro alle scuole ’, con l’obiettivo di "avvicinare i ragazzi alla sostenibilità senza che si spostino". "Andremo noi da loro - precisano gli organizzatori - Il progetto si svolgeva presso il centro ‘Laudato Sì’ alla Pietra di Bismantova o la Pinetina di Vezzano sul Crostolo, ma i costi di trasporto sono stati un ostacolo all’adesione. I nostri esperti di sostenibilità incontreranno le classi nel luogo naturalistico, o storico, più vicino alla scuola, e idoneo allo svolgimento delle attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Le vie del cuore, iniziativa con l'Unicef nelle scuole dell'agro
Leggi anche: Genitori in visita alle aziende fornitrici di alimenti per le mense scolastiche: al via la nuova iniziativa del Comune
La nuova iniziativa del Melograno incontra le scuole.
La nuova iniziativa del Melograno incontra le scuole - Dopo i riscontri positivi ottenuti dal progetto ’Officina Etica Ambientale’, gli anni scorsi, il gruppo ’Il Melograno’ propone ’ Officina in movimento – Lo zaino della sostenibilità va incontro alle s ... msn.com
Aprile 2026 : una nuova iniziativa di Tiziano Testori e del suo team ospiti del Campus Bio-Madico di Roma . Scopri il programma : https://bit.ly/UnicampusRoma26 - facebook.com facebook
Nuova iniziativa della #Cooperazioneitaliana🇮🇹 a sostegno del settore agricolo in #Malawi🇲🇼con focus su giovani e donne agricoltori, produttività e nuove tecnologie agricole, gestione sostenibile delle risorse idriche, e resilienza delle comunità rurali al cam x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.