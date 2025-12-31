La morte di Aurora Livoli l' uomo ripreso dalle telecamere e i timori della fuga all' estero I genitori | Già scappata due volte

La tragica morte di Aurora Livoli, 19 anni di Latina, ha suscitato grande attenzione. Gli investigatori hanno ascoltato a lungo i genitori, che hanno riferito di aver già perso la figlia due volte. Si stanno analizzando le immagini delle telecamere e i timori di una possibile fuga all’estero sono tra gli aspetti investigativi più rilevanti. La vicenda resta sotto approfondimento per chiarire le cause e le dinamiche di questa scomparsa.

I genitori della 19enne di Latina trovata senza vita la mattina del 29 dicembre in via Paruta sentiti a lungo dagli investigatori. Si lavora per individuare l'appartamento dove la vittima ha trovato rifugio in questi quasi due mesi.

Morte Aurora Livoli: la traccia per trovare l'uomo che era con lei - Continuano le indagini per capire chi era l'uomo con Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano. notizie.it

Indagine per omicidio sulla morte di Aurora Livoli, oggi l’autopsia: caccia all’uomo visto con lei l'ultima notte - Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della 19enne trovata morta in via Paruta: si cerca il telefono e l'uomo ripreso dalle telecamere ... affaritaliani.it

La morte di Aurora Livoli a Milano. Mistero fitto sulle cause e sull'uomo che si trovava con lei poco prima. Ma nelle prossime ore si attendono novità dalle immagini raccolte dai carabinieri e dall'autopsia, prevista il 2 gennaio. - facebook.com facebook

La morte di Aurora #Livoli, uccisa a 19 anni in un cortile di #Milano. Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. “Ho Lucifero dentro di me”, gli ultimi messaggi sui social. Il dolore dei familiari. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

