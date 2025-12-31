La manovra fa salire il prezzo del diesel | dall’1 gennaio sarà più caro della benzina

A partire dall’1 gennaio, con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio, le accise sul carburante subiranno un aumento, causando un incremento del prezzo del diesel rispetto alla benzina. Questa variazione riflette le nuove disposizioni normative e avrà ripercussioni sui costi di carburante per i consumatori. È importante essere informati sui cambiamenti per pianificare al meglio le proprie spese di viaggio.

Con l’entrata in vigore della nuova legge di Bilancio, dall’1 gennaio scatta l’annunciato riallineamento delle accise. Che sposta il carico fiscale su chi viaggia con macchine a diesel. Il comma 129 della manovra prevede infatti un calo dell’aliquota sulla benzina di 4,05 centesimi al litro e un aumento speculare per quella sul gasolio. Il calcolo finale, però, non si ferma all’accisa: aggiungendo l’ Iva, l’impatto reale sui listini sarà di circa 5 centesimi al litro. Secondo le elaborazioni di Staffetta quotidiana, basate sui prezzi medi attuali, si ribalterà la gerarchia ai distributori: il gasolio schizzerà a 1,784 eurolitro, superando la benzina che dovrebbe attestarsi intorno a 1,73 eurolitro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La manovra fa salire il prezzo del diesel: dall’1 gennaio sarà più caro della benzina Leggi anche: Carburanti sempre più cari: il prezzo di benzina e diesel alla pompa continua a salire nonostante le quotazioni stabili del petrolio Leggi anche: Dal 1° gennaio cambia il prezzo dei carburanti: gasolio più caro, benzina ai minimi storici Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Manovra 2026: stangata sui prezzi, ecco tutti gli aumenti in arrivo; Il mini taglio Irpef, le tasse che aumentano e le misure anti-evasione (anche quella che per Meloni era…; Manovra, più soldi in busta paga: come cambiano gli stipendi? Via libera al Senato, il testo passa alla Camera; Manovra, la Lega vuole lo stop all'aumento dell'età per andare in pensione, chiedendo di non farlo. La manovra fa salire il prezzo del diesel: dall’1 gennaio sarà più caro della benzina - Da domani il gasolio supererà la benzina nei prezzi alla pompa: ecco cosa prevede la legge di bilancio sulle accise ... ilfattoquotidiano.it

Manovra, il conto nascosto: dove lo Stato cerca risorse nel 2026 - La Legge di Bilancio evita alcune trappole annunciate, come la plastic tax, ma non rinuncia a rafforzare le entrate. msn.com

Sigarette, aumenti dal 1° gennaio: tabella prezzi per pacchetto. E quanto costeranno trinciati ed e-cig - La nuova Manovra introduce un incremento delle accise sui prodotti del tabacco che farà salire il prezzo dei pacchetti già a inizio anno. leggo.it

Manovra 2026: stangata sui prezzi, ecco tutti gli aumenti in arrivo La Legge di Bilancio 2026 fa salire il prezzo dei carburanti: con il riallineamento delle accise il... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.