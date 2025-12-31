La manovra 2026 approvata alla Camera il 30 dicembre ora è legge | cosa è successo

La Manovra 2026 è stata approvata alla Camera con 216 voti favorevoli e 126 contrari, diventando ufficialmente legge. La decisione conclude una lunga sessione notturna in Aula, segnando il via libera definitivo alle misure previste nella legge di bilancio. Di seguito, una sintesi degli aspetti principali e delle implicazioni di questa approvazione.

Via libera alla Manovra 2026 alla Camera con 216 sì e 126 no: quello di oggi è il via libero definitivo a tutte le misure della legge di bilancio dopo una maratona notturna in Aula. Dalle pensioni al taglio dell'Irpef, passando per la rottamazione quinquies e i nuovi bonus, per Meloni si tratta di una manovra "seria e responsabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Educazione sessuale a scuola, approvata la legge alla Camera: cosa succede ora al ddl Valditara Leggi anche: Manovra 2026 è legge, approvata alla Camera con 216 sì e 126 no: tutte le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La legge di bilancio 2026; La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo; Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Manovra, 219 sì alla fiducia a Montecitorio. Giorgetti: “Modificare le pensioni? Vedremo nel 2026”. Manovra 2026 approvata: tutte le novità dalla Camera - Dopo settimane di trattative serrate e tensioni nella maggioranza, la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2026. ilsipontino.net

Manovra approvata, ok finale della Camera con 216 sì. Spesa di 22 miliardi: tutte le misure. Dalle pensioni alla prima casa, dalle imprese al fisco - Approvata la manovra finanziaria, con il voto della Camera si conclude l'iter parlamentare. affaritaliani.it

Manovra 2026, via libera definitivo, la Camera approva con 216 sì: le prime parole di Giorgia Meloni e la dura reazione delle opposizioni - L’ok è arrivato dopo la maratona notturna e la pausa di questa mattina. notizie.it

Approvata definitivamente alla Camera la manovra 2026: ora legge. Tra le misure che riguardano gli stipendi c’è una flat tax al 15% su straordinari, festivi e lavoro notturno. Ecco quali saranno le novità in busta paga e di quanto aumenteranno i salari - facebook.com facebook

Che cosa cambia con la finanziaria 2026, approvata definitivamente La manovra è legge. Pensioni, tasse, bonus e Tfr: ecco tutte le novità x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.