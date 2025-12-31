La Magichite | spettacolo all' insegna del divertimento a Locri

Il 4 gennaio a Locri, alle ore 18, si terrà lo spettacolo

Una domenica di festa, all’insegna della magia e del divertimento, con Luca Lombardo e il suo spettacolo "La Magichite", in scena a Locri il 4 gennaio, alle ore 18.30, all’Auditorium Palazzo della Cultura.L’appuntamento è a cura del Centro Teatrale Meridionale, nell’ambito della XXXI Stagione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Una serata al quartiere Fontanelle all'insegna del divertimento tra giochi di ruolo e da tavolo

Leggi anche: E' tempo di scatenarsi a ritmo di jazz: torna "Pennabilli Django Festival" per tre giornate all'insegna della musica e del divertimento

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La Magichite di Luca Lombardo in scena a Locri il 4 gennaio | INFO.

La Magichite di Luca Lombardo in scena a Locri il 4 gennaio | INFO - Una domenica di festa, all’insegna della magia e del divertimento, con Luca Lombardo e il suo spettacolo “La Magichite”, in scena a Locri il 4 gennaio 2026, alle ore 18. strettoweb.com