La magia di S Silvestro Stasera in piazza Mazzini Musica spettacolo e anche fuochi di artificio

Stasera a Piazza Mazzini a Viareggio si svolge l’evento di San Silvestro Vista Mare, una festa di fine anno promossa dal Comune. La serata prevede musica, spettacoli e fuochi di artificio, offrendo un’occasione per salutare il 2024 e dare il benvenuto al 2025 in un’atmosfera festosa e tranquilla. Un momento di incontro e convivialità per la comunità locale.

Musica e fuochi d'artificio per "San Silvestro Vista Mare-Festa di fine anno 2025": Viareggio celebra, con l'evento promosso dal Comune, l'arrivo del nuovo anno. La festa in piazza Mazzini si accende a partire dalle 22. Una serata pensata per offrire a cittadini, residenti e turisti, un momento di condivisione, spettacolo e partecipazione che ha come scenario il cuore della città. "La festa di San Silvestro è ormai un appuntamento tradizionale per Viareggio. Rappresenta un momento significativo per la comunità e per l'immagine stessa della città – commenta l'assessore al turismo Alessandro Meciani –.

