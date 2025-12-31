A Pasturo, la tradizione del presepe si arricchisce di un’atmosfera unica, con il Pizzo dei Tre Signori che fa da sfondo alla Natività. Nella chiesetta della Madonna delle Nevi, dettagli accurati riproducono le capanne dei pastori e il rifugio Tavecchia di Introbio, creando una rappresentazione autentica e suggestiva del Natale in Val Biandino.

PASTURO (Lecco) Il Pizzo dei Tre Signori – una delle più alte cime delle Alpi Orobie occidentali e tra le più affascinanti – fa da sfondo alla Natività, che prende vita nella chiesetta della Madonna delle Nevi, ricostruita nei dettagli, come le capanne dei pastori e il rifugio Tavecchia di Introbio (dove si intravedono pure gli interni). Alla regia c’è Michele Viganò, agronomo, che insieme al figlio Daniele si è messo al lavoro dalla scorsa primavera per realizzare un Presepe che oggi possono ammirare tutti a Pasturo, in provincia di Lecco. Ogni giorno alzano la cler del garage in via don Riccardo Cima, schiacciano il pulsante rosso e si ripete la magia: "Quest’anno ho deciso di ambientare il Presepe in Val Biandino, appena sopra Introbio, una valle alla quale sono molto legato", racconta Michele, che ogni anno crea una natività differente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La magia del presepe a Pasturo: "Il bimbo è nato in Val Biandino"

