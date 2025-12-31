L’unità in Ucraina appare più solida di quanto si possa pensare, anche se spesso si tende a distogliere l’attenzione da questa realtà. Gli attacchi di lunedì sera, con droni e missili russi, hanno mostrato quanto siano reali le preoccupazioni dei cittadini. Nel frattempo, la discussione politica italiana sul decreto-legge che autorizza aiuti a Kyiv prosegue, evidenziando come questioni di dettaglio possano mascherare temi di più ampio respiro.

Gli ucraini bersagliati dai droni e dai missili russi lunedì sera avevano ragioni più serie per stare in ansia, e dubito che fremessero nell’attesa di scoprire come si sarebbe risolta la querelle sull’aggettivo «militari», da mettere o da togliere nel titolo del decreto-legge, che anche per il 2026 autorizza il governo italiano a inviare aiuti a quello di Kyjiv. Lo spettacolo, ancora una volta, inscenato tra i lealisti e i filo-russi della maggioranza era rivolto a un pubblico in parte domestico e in parte internazionale, ma in ogni caso decisamente extra-ucraino. D’altra parte, per la compagine di governo, non meno che per l’opposizione del cosiddetto Campo Largo, l’avanzata del Russkiy Mir nel vecchio cortile di casa sovietico del Cremlino non è considerata una questione di vita e di morte per l’Italia e per l’Europa, ma uno sfortunato incidente a catena, in cui evitare di essere direttamente coinvolti, grazie a una fortunata distanza di sicurezza geografica, che ci metterebbe in ogni caso al riparo dalle conseguenze di qualunque catastrofe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La maggioranza sull’Ucraina è più unita di quanto sembri, e si chiama fuori da qualunque responsabilità

