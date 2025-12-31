La lunga notte di festa Sì al trasporto pubblico No ai botti e al vetro | Divertimento sano
Per un Capodanno all’insegna della sicurezza e del rispetto, Palazzo Vecchio invita a preferire il trasporto pubblico per gli spostamenti. Si sconsiglia l’uso di botti e vetro, per garantire un divertimento più responsabile e senza rischi. Una lunga notte di festa può essere piacevole e sicura, se si adottano comportamenti consapevoli. La proposta è di salutare il nuovo anno con serenità, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.
"Una notte di festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno, ma in sicurezza". Ecco la ricetta di Palazzo Vecchio per il Capodanno. In soldoni: ztl già attiva da stamani alle 7,30 fino alle 8 del primo gennaio, tramvia no stop, bus notturni fino alle 2.30 e divieto di botti e vetro. Questo il contenuto di un pacchetto di ordinanze varate dal Comune, di concerto con prefettura e questura. PRESIDIO NELLE PIAZZE Palazzo Vecchio ha optato per il ‘Capodanno diffuso’ con concerti per tutti i gusti nel centro storico (il cuore dei festeggiamenti sarà in piazza Santa Croce). Confermando però il servizio dedicato della polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
