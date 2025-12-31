La lunga notte di festa Sì al trasporto pubblico No ai botti e al vetro | Divertimento sano

Per un Capodanno all’insegna della sicurezza e del rispetto, Palazzo Vecchio invita a preferire il trasporto pubblico per gli spostamenti. Si sconsiglia l’uso di botti e vetro, per garantire un divertimento più responsabile e senza rischi. Una lunga notte di festa può essere piacevole e sicura, se si adottano comportamenti consapevoli. La proposta è di salutare il nuovo anno con serenità, evitando comportamenti che possano mettere a rischio la propria incolumità e quella degli altri.

