La lunga marcia dell’Imi alla conquista del Golfo

L’Imi ha consolidato la propria presenza nel Golfo con un'importante collaborazione, siglata a ottobre con il ministero dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti. Questa partnership rappresenta un passo significativo nel percorso di espansione dell’istituto nella regione, rafforzando la sua posizione e favorendo nuove opportunità di sviluppo e cooperazione.

L'ultimo passo l'ha compiuto a ottobre, stringendo una partnership strategica con il ministero dell'Economia e del Turismo degli Emirati Arabi Uniti. Ma Intesa Sanpaolo ha già svolto un ruolo di rilievo nello sviluppo del green innovation district presso Expo City Dubai e come catalizzatore di progetti infrastrutturali ed energetici della regione, ritagliandosi un ruolo di ponte tra Italia, Europa e Golfo. Il gruppo guidato dal ceo Carlo Messina si muove con discrezione ma anche con determinazione. Ora sta intensificando gli sforzi sulla crescita in Medio Oriente: un'area sulla quale il gruppo punta molto.

