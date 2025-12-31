La legge toscana sul fine vita parla Leonardo Bianchi | I giudici hanno smontato tutto Serve una revisione totale

La legge toscana sul fine vita ha suscitato diverse discussioni, con opinioni contrastanti sul suo impatto e applicazione. Leonardo Bianchi, tra i primi a criticare la normativa, evidenzia la necessità di una revisione completa. A Firenze, il 31 dicembre 2025, Bianchi ha sottolineato come i giudici abbiano smontato la validità della legge, evidenziando l'importanza di un approfondimento giuridico e normativo su questa delicata materia.

Firenze, 31 dicembre 2025 – È stato fra i primi a sostenere l'incostituzionalità della proposta di legge toscana sul suicidio medicalmente assistito. E oggi il professor Leonardo Bianchi, docente di Diritto costituzionale dell'Università di Firenze, commenta la sentenza della Suprema Corte che ha legittimato, con alcune modifiche, l'impianto normativo toscano. La legge toscana sul fine vita non è illegittima, ma varie sue disposizioni violano competenze statali. Cosa ne pensa? "La Corte reputa la legge, sì, afferente alla tutela della salute (materia regionale), ma solo a prima vista, e precisa che "nel dettare tale disciplina in taluni casi le disposizioni della legge regionale impugnata finiscono per riprodurre indebitamente o addirittura per incidere indirettamente sull'estensione concreta dei diritti in gioco".

