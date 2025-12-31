La legge dello zerovirgola si riferisce alla stabilità economica dell'Emilia-Romagna, che chiuderà il 2025 con una crescita del PIL dello 0,6%. Per il 2026, si prevede un incremento dello 0,9%, indicando un andamento moderato ma costante. Questi dati riflettono la resilienza della regione e la sua capacità di mantenere un processo di sviluppo equilibrato nel contesto economico attuale.

L'economia dell'Emilia-Romagna manda in archivio il 2025 con un Pil (la ricchezza prodotta) in salita dello 0,6%, con una previsione di crescita per il 2026 del 0,9%. I dati emergono dal rapporto firmato da Regione e Unioncamere. In pratica, è tutto quasi fermo. Vero, come si sottolinea, pesano l'incertezza provocata dalle crisi internazionali - come le guerre -, le ricadute sull'export dei dazi americani, i problemi di un mercato enorme come quello cinese, però siamo sempre lì da anni: dallo zerovirgola non ci si sposta. La regione resta tra le più ricche d'Italia e il 'grasso accumulato' ha permesso di attutire i colpi, però le prospettive sono dure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

