La Lega della realtà Da Molinari a Candiani e Toccalini | Il decreto Ucraina lo votiamo

La Lega della realtà si distingue da quella del linguaggio e delle polemiche. Con leader come Molinari, Candiani e Toccalini, il partito conferma il proprio sostegno al decreto Ucraina, sottolineando l’impegno concreto nel confronto politico. Mentre si discutono definizioni e sfumature, la posizione della Lega resta centrata sulla volontà di affrontare le questioni con pragmatismo e coerenza.

