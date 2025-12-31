La Lega della realtà Da Molinari a Candiani e Toccalini | Il decreto Ucraina lo votiamo
La Lega della realtà si distingue da quella del linguaggio e delle polemiche. Con leader come Molinari, Candiani e Toccalini, il partito conferma il proprio sostegno al decreto Ucraina, sottolineando l’impegno concreto nel confronto politico. Mentre si discutono definizioni e sfumature, la posizione della Lega resta centrata sulla volontà di affrontare le questioni con pragmatismo e coerenza.
C'è il Carroccio del dizionario e poi c'è la Lega della realtà. Trattano sulle parole, sugli aggettivi – militari o civili – e minacciano strappi. E qualche defezione potrebbe pure arrivare, lo sco.
Riarmo Ue, Molinari (Lega): “L’Italia non darà a Meloni il mandato di approvare il piano, non ci indebiteremo per pagare la crisi tedesca” - “Non condividiamo l’urgenza di un piano di riarmo da 800 miliardi di euro di debito, fatto peraltro l’anno dopo in cui è tornato in vigore il patto di stabilità. ilfattoquotidiano.it
