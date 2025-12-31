La Lega Bari contro la cessione ai Comuni di quote AqP | Operazione pasticciata e di palazzo

La Lega Bari critica la cessione di quote di Acquedotto Pugliese ai Comuni, definendola un’operazione politica complessa e poco chiara. Secondo il partito, questa decisione rischia di essere sfavorevole per i cittadini e risulta poco trasparente. La questione riguarda la divisione delle quote tra la Regione e sei Comuni, tra cui Bari, sollevando dubbi sulla trasparenza e gli effetti a lungo termine di tale operazione.

La cessione di una parte delle quote di Acquedotto Pugliese da parte della Regione a 6 Comuni del territorio, tra cui quello di Bari, è “un’operazione politica di palazzo, molto pasticciata e molto sfavorevole” per i cittadini. E' quanto affermano in una nota i consiglieri comunali baresi della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

