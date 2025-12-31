La Lega Bari contro la cessione ai Comuni di quote AqP | Operazione pasticciata e di palazzo

La Lega Bari critica la cessione di quote di Acquedotto Pugliese ai Comuni, definendola un’operazione politica complessa e poco chiara. Secondo il partito, questa decisione rischia di essere sfavorevole per i cittadini e risulta poco trasparente. La questione riguarda la divisione delle quote tra la Regione e sei Comuni, tra cui Bari, sollevando dubbi sulla trasparenza e gli effetti a lungo termine di tale operazione.

Sasso (Lega) attacca la Cgil dopo la protesta a Bari contro Valditara: «Cori violenti e nessun intervento degli organizzatori» - "A mezzo stampa apprendiamo che pochi giorni fa proteste violente hanno accolto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara davanti al Teatro Petruzzelli di Bari. lagazzettadelmezzogiorno.it

La Lega rilancia sul 2027, «risultato straordinario nelle regionali, puntare a tornare a doppia cifra alle politiche» - La linea del Carroccio in Puglia la traccia il vicesegretario federale Claudio Durigon a Bari per la festa degli auguri del Partito. lagazzettadelmezzogiorno.it

La Lega B ha reso noti anticipi, posticipi e orari gare dalla 22ª alla 29ª giornata di campionato: la ripresa post sosta invernale fissata per il 10 gennaio a Carrara, Bari-Palermo... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

