La Igor Volley va in Final Four di Coppa Italia | azzurre vittoriose 3-1 su Milano

La Igor Volley si qualifica per la Final Four di Coppa Italia, battendo Milano 3-1 in una partita giocata al Pala Igor, tutto esaurito. Dopo quattro set di buona pallavolo, le azzurre raggiungono l’obiettivo, consolidando la loro presenza nelle fasi finali della competizione. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti nel percorso stagionale della squadra, che prosegue con ambizione il suo cammino in Italia.

Novara batte Milano. In un Pala Igor sold out, la Igor Volley conquista l'accesso alla Final Four di Coppa Italia dopo quattro set di grande pallavolo contro il Vero Volley dei tanti ex. Azzurre trascinate da Mayu Ishikawa (Mvp della sfida) e ben orchestrate dalla regista Cambi, mentre tra le. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

