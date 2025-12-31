La grande festa di Capodanno Stiamo dalla parte degli animali

Sarà una festa a tutta musica e effetti speciali dal palco, una no stop fino alle tre di notte senza freni, senza nemmeno il presentatore, a tutto divertimento. Il Capodanno lucchese inzia stasera alle 22 dal palco in piazza Santa Maria, con un programma musicale funzionale a “scaldare i motori“. Il tutto entrerà poi nel vivo alle 23 con lo spettacolare show “Voglio tornare negli anni ’90”, performance dal vivo con dj, animazione ed effetti speciali, che farà rivivere le atmosfere del decennio che ha segnato la storia della musica pop e dance, trasformando Piazza Santa Maria in un grande dance floor a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La grande festa di Capodanno “Stiamo dalla parte degli animali“ Leggi anche: Dalla parte degli animali. Regolamento alle fasi finali Leggi anche: Tv, Rete 4: microchip day Leidaa a “Dalla parte degli animali” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La grande festa di Capodanno “Stiamo dalla parte degli animali“; Il Grande Capodanno di Savona; Capodanno a Vicenza 2026: grande festa nel centro storico; Un Capodanno a Padova mai visto prima: mille droni pronti a far risplendere il Prato. La grande festa di Capodanno “Stiamo dalla parte degli animali“ - Il programma del maxi evento di stasera sul palco di piazza Santa Maria, inzio alle 22 termine alle 3. lanazione.it

Capodanno 2026 in Lombardia: concerti, eventi in montagna e sul lago, feste. Cosa fare il 31 dicembre e l’1 gennaio - Per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno non mancheranno fiaccolate, spettacoli pirotecnici e musica dal vivo per festeggiare l’arrivo del 2026 ... ilgiorno.it

Capodanno a Vicenza: il cuore della festa si sposta in centro. Ecco il programma - Vicenza si prepara a celebrare l’arrivo del 2026 con un evento tutto nuovo, aperto a tutti e completamente gratuito: per la prima volta la grande festa di ... ecovicentino.it

HO MANGIATO TROPPO durante le feste! Renegade Shepard? - MASS EFFECT TRILOGY [41]

Capodanno in piazza a Pordenone Grande festa in piazza XX Settembre con STEF BURNS & The Royal Band (il leggendario chitarrista di Vasco Rossi), Roberto Ferrari (da Radio Deejay) e Danny Losito – Double Dee. Presenta Steve Giant. Casette eno - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.