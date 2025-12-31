La giunta dà via libera ai conti Più investimenti ma salgono i debiti

La giunta di Lucca ha approvato il bilancio di previsione 2026, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti. Sono confermate le politiche sociali e le tariffe rimangono invariate. Tuttavia, si registrano anche un aumento dei debiti. Dopo l’approvazione in giunta, il documento passerà in commissione e successivamente in Consiglio Comunale, per essere adottato ufficialmente dopo metà gennaio.

