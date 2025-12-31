La giunta dà via libera ai conti Più investimenti ma salgono i debiti
La giunta di Lucca ha approvato il bilancio di previsione 2026, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti. Sono confermate le politiche sociali e le tariffe rimangono invariate. Tuttavia, si registrano anche un aumento dei debiti. Dopo l’approvazione in giunta, il documento passerà in commissione e successivamente in Consiglio Comunale, per essere adottato ufficialmente dopo metà gennaio.
Oltre 80 milioni di euro di investimenti, attenzione alle politiche sociali e tasse invariate. Sono questi i punti saldi del bilancio di previsione 2026 del Comune di Lucca, approvato ieri pomeriggio dalla giunta di Palazzo Orsetti e pronto a intraprendere, passata l’Epifania, l’iter in commissione per poi approdare, dopo la metà di gennaio, sui banchi del Consiglio. Al centro del documento, presentato in anteprima dall’assessore Moreno Bruni, dal dirigente dei servizi finanziari Lino Paoli e dalla responsabile Ilaria Lucchesi, un aumento degli investimenti, che dai 55,6 milioni del 2025 arrivano a toccare gli 80,6 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
