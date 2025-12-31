La friulana Icop costruisce la nuova metropolitana di Napoli
Icop Spa, azienda friulana, è coinvolta nella costruzione del Lotto 1 della nuova Linea 10 della Metropolitana di Napoli. Questa infrastruttura rappresenta un elemento chiave per migliorare il collegamento tra il capoluogo campano e la stazione dell’alta velocità di Napoli-Afragola, contribuendo allo sviluppo dei trasporti urbani e alla mobilità sostenibile della regione.
