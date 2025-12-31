La forza di Virginia | a 43 anni arti amputati ora si muove con le protesi Non sono sola | in tanti credono in me

A 43 anni, Virginia ha affrontato l’amputazione degli arti e oggi si muove con le protesi. La sua esperienza dimostra come, con determinazione e supporto, si possa affrontare una sfida significativa. In un percorso di recupero e resilienza, Virginia sottolinea l’importanza di non essere sola e di credere nelle proprie capacità, anche nei momenti più difficili.

