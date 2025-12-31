La forza di Virginia | a 43 anni arti amputati ora si muove con le protesi Non sono sola | in tanti credono in me

Da ilrestodelcarlino.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A 43 anni, Virginia ha affrontato l’amputazione degli arti e oggi si muove con le protesi. La sua esperienza dimostra come, con determinazione e supporto, si possa affrontare una sfida significativa. In un percorso di recupero e resilienza, Virginia sottolinea l’importanza di non essere sola e di credere nelle proprie capacità, anche nei momenti più difficili.

Forlì, 31 dicembre 2025 – La carrozzina è parcheggiata in un angolo della cucina, ormai sempre meno necessaria, usata solo nei giorni di stanchezza o quando il corpo chiede una pausa. Virginia Baldassarri, 43 anni, parla con calma, seduta al tavolo della sua casa a Fratta Terme, tra le luci e gli addobbi delle feste. Nell’aprile 2024 un’infezione da pneumococco (un batterio che si trasmette per via respiratoria) l’ha portata in rianimazione e le ha stravolto il corpo e la vita. Accanto a lei ci sono il marito Marco e i figli, Lucrezia di 13 anni e Filippo di 7, coloro che hanno continuato a esserci anche quando tutt’intorno è cambiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la forza di virginia a 43 anni arti amputati ora si muove con le protesi non sono sola in tanti credono in me

© Ilrestodelcarlino.it - La forza di Virginia: a 43 anni arti amputati, ora si muove con le protesi. “Non sono sola: in tanti credono in me”

Leggi anche: “Sono diventata mamma a 43 anni e a chi faceva osservazioni sul non esserlo diventata prima direi di giudicare meno e augurare di più. La menopausa? Parlarne fa sentire la donna meno sola”

Leggi anche: Virginia Mihajlovic e il vuoto lasciato da Sinisa: “Sono triste anche nelle giornate belle, mia madre si sente sola”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.