La forza di Virginia | a 43 anni arti amputati ora si muove con le protesi Non sono sola | in tanti credono in me
A 43 anni, Virginia ha affrontato l’amputazione degli arti e oggi si muove con le protesi. La sua esperienza dimostra come, con determinazione e supporto, si possa affrontare una sfida significativa. In un percorso di recupero e resilienza, Virginia sottolinea l’importanza di non essere sola e di credere nelle proprie capacità, anche nei momenti più difficili.
Forlì, 31 dicembre 2025 – La carrozzina è parcheggiata in un angolo della cucina, ormai sempre meno necessaria, usata solo nei giorni di stanchezza o quando il corpo chiede una pausa. Virginia Baldassarri, 43 anni, parla con calma, seduta al tavolo della sua casa a Fratta Terme, tra le luci e gli addobbi delle feste. Nell’aprile 2024 un’infezione da pneumococco (un batterio che si trasmette per via respiratoria) l’ha portata in rianimazione e le ha stravolto il corpo e la vita. Accanto a lei ci sono il marito Marco e i figli, Lucrezia di 13 anni e Filippo di 7, coloro che hanno continuato a esserci anche quando tutt’intorno è cambiato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
