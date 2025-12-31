La formazione Avanti col 4-1-4-1 Ranieri torna titolare Gosens in panchina
La Fiorentina si avvicina alla sfida di domenica contro la Cremonese, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo. La formazione si basa sul modulo 4-1-4-1 con Ranieri in campo titolare e Gosens in panchina. La squadra si prepara a una partita decisiva, dove ogni errore può pesare significativamente sul cammino stagionale.
Dentro o fuori, senza appello. La Fiorentina si prepara alla sfida di domenica contro la Cremonese con la sensazione netta che non ci sia più margine d’errore. In palio tre punti pesantissimi nella corsa salvezza e il futuro di Vanoli. Il contesto, per una volta, può dare una mano ai viola: lo scontro diretto tra Genoa e Pisa garantirà a qualcuno di perdere terreno, mentre Cagliari e Lecce sono attesi da impegni sulla carta proibitivi contro Milan e Juventus. Occasioni così, però, vanno colte ed è per questo che Vanoli non sembra intenzionato a stravolgere le sue scelte. L’allenatore è orientato a confermare il 4-1-4-1, capace di trasformarsi in 4-3-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
