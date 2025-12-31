La Festa della Befana in piazza a Castelnuovo del Garda
Il 6 gennaio 2026, piazza della Libertà a Castelnuovo del Garda ospiterà la tradizionale Festa della Befana. L’evento, che si svolge ogni anno, rappresenta un momento di incontro e convivialità per la comunità locale. La giornata prevede attività e iniziative dedicate a grandi e piccoli, nel rispetto delle tradizioni. Un’occasione per condividere un momento di festa in un’atmosfera semplice e autentica.
Castelnuovo del Garda si prepara a celebrare la tradizionale Festa della Befana, in programma giovedì 6 gennaio 2026 in piazza della Libertà. L’iniziativa, organizzata dalla Pro loco di Castelnuovo del Garda con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni locali, prenderà il. 🔗 Leggi su Veronasera.it
La Festa della Befana in piazza a Castelnuovo del Garda
