La famiglia nel bosco resta divisa anche a Capodanno | il padre rivedrà i figli solo il primo gennaio per poche ore e sotto sorveglianza

Anche a Capodanno, la famiglia nel bosco rimane divisa. Il padre rivedrà i figli solo il primo gennaio, per alcune ore e sotto sorveglianza. La separazione durante le festività, già presente a Natale, continua a influenzare la loro quotidianità, mantenendo le distanze anche in momenti di festa. Questa situazione riflette le difficoltà e le scelte che caratterizzano la loro vita in un contesto di isolamento e separazione.

Il nuovo anno per loro non comincerà insieme. Come era già accaduto a Natale, anche la notte di San Silvestro la famiglia che viveva nel bosco trascorrerà le feste divisa. Il padre Nathan potrà incontrare i suoi tre figli, due gemelli di 6 anni e un bambino di 8, solo domani, primo gennaio, e per poche ore. L'appuntamento è nella casa famiglia di Vasto (Chieti) dove i piccoli sono ospitati insieme alla madre, Catherine. L'incontro sarà sorvegliato e a tempo determinato. Poi, ancora una volta, la separazione. I percorsi di supporto psicologico. I bambini erano stati allontanati dai genitori il 20 novembre scorso, in seguito a un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila.

