La dura convivenza della Zona Tempio con lo spaccio h24 | Qui crescono insicurezza e disagio

Negli ultimi sei mesi, l’area Tempio di Modena ha affrontato numerose criticità legate alla presenza di spaccio h24, con conseguenti aumenti di furti, effrazioni e sensazioni di insicurezza. Andrea Pelleschi, gestore delle Fabbriche Binarie, evidenzia come questa situazione abbia influito sulla qualità della vita degli utenti e sulla convivenza nel quartiere, rendendo necessarie soluzioni condivise per affrontare il disagio e ricostruire un ambiente più sicuro.

"Negli ultimi sei mesi abbiamo vissuto un periodo problematico, segnato da effrazioni, furti e disagi che hanno coinvolto anche i nostri utenti", questo è quello che afferma Andrea Pelleschi, gestore dello spazio Fabbriche Binarie, realtà attiva nell’area Tempio di Modena, particolarmente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - La dura convivenza della Zona Tempio con lo spaccio h24: "Qui crescono insicurezza e disagio" Leggi anche: Spaccio di crack in zona Tempio, due arresti da parte dei Carabinieri Leggi anche: Il video del maxi blitz antidroga a Ostia, 12 persone arrestate: così lo spaccio era attivo h24 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La dura convivenza della Zona Tempio con lo spaccio h24: Qui crescono insicurezza e disagio. In Marocco, per secoli, musulmani, ebrei e cristiani hanno condiviso le stesse città,lo stesso cielo, gli stessi mercati e spesso le stesse tradizioni. Una convivenza pacifica che dura da secoli senza paure e fatta di dialogo, rispetto e scambi culturali, una convive - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.