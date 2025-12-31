La denuncia di Calenda | Da Formigli mi dicono | Vieni solo se attacchi Meloni

Carlo Calenda ha rivelato un episodio che riguarda la sua partecipazione a una trasmissione televisiva, in cui gli sarebbe stata richiesta una “garanzia politica” prima di andare in onda. Nel corso di un’intervista con Ivan Grieco, il leader di Azione ha spiegato che, secondo quanto riferito da Formigli, avrebbe dovuto attaccare Meloni per poter partecipare. Questa testimonianza apre un dibattito sulla libertà di espressione e le dinamiche nel mondo dell’informazione.

Una richiesta di “garanzia politica” prima di andare in onda. È il retroscena raccontato da Carlo Calenda, leader di Azione, nel corso di un’intervista rilasciata a Ivan Grieco per il suo podcast. Al centro del racconto, una telefonata che sarebbe intercorsa tra lo staff del senatore e gli autori. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La denuncia di Calenda: "Da Formigli mi dicono: Vieni solo se attacchi Meloni" Leggi anche: Legge di bilancio, la rivelazione di Calenda: "Formigli mi ha chiesto di parlarne a patto che attaccassi Meloni" Leggi anche: "Volevano che attaccassi la Meloni". Calenda smaschera Formigli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Volevano che attaccassi la Meloni. Calenda smaschera Formigli; La denuncia di Calenda: “Da Formigli mi dicono: ‘Vieni solo se attacchi Meloni'”. La denuncia di Calenda: "Da Formigli mi dicono: Vieni solo se attacchi Meloni" - Il leader di Azione denuncia le condizioni che sarebbero state poste dagli autori di Piazzapulita per parlare della legge di bilancio: "Non è una cosa democratica" ... today.it

Volevano che attaccassi la Meloni. Calenda smaschera Formigli - Il leader di Azione denuncia le condizioni poste da Piazzapulita per parlare della legge di bilancio: "Non è una cosa democratica" ... msn.com

Calenda accusa Formigli: perché volevano che attaccassi Giorgia Meloni e cosa è successo dopo - Retroscena della telefonata a piazzapulitaCarlo Calenda ha raccontato un episodio che scuote i meccanismi di selezione degli ospiti nei talk show tele ... assodigitale.it

#inaltreparole “Donne delle pulizie in Senato guadagnano 7 euro l’ora, è paraschiavistica”: la denuncia di Calenda - facebook.com facebook

Dalla conoscenza della storia e dalla riconoscenza per chi combatte per la libertà . Ma se tu pensi che venga da soldi, finanziamenti, aiuti di qualsiasi genere abbi almeno il coraggio di dirlo. Ti prendi una denuncia e andiamo avanti. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.