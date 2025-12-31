In occasione degli 80 anni della Repubblica, il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza della democrazia e l’impegno verso le nuove generazioni. Con un richiamo alla responsabilità dei giovani, ha evidenziato le sfide di un mondo in rapido cambiamento, segnato da problemi storici e nuove tensioni internazionali. Un messaggio di continuità e speranza, volto a rafforzare i valori fondamentali della nostra Repubblica.

"Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall'economia, all'ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista. Ma nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno. "Il prossimo anno saranno 80 anni di repubblica", ovvero "decenni di alto significato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La democrazia più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Non rassegnatevi"

Leggi anche: Mattarella nel discorso di fine anno: “La democrazia è più forte di tutto. Ai giovani dico: non rassegnatevi”

Leggi anche: Mattarella: «Ripugnante il rifiuto della pace. La Repubblica è uno spartiacque. Nessun ostacolo più forte della nostra democrazia»?Ai giovani: «Siate esigenti e coraggiosi»

