In occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, il presidente Mattarella ha sottolineato l’importanza della democrazia, invitando i giovani a essere esigenti e attenti. Il discorso ha evidenziato le sfide affrontate e i progressi compiuti nel tempo, ribadendo il ruolo centrale dei valori democratici nella storia del Paese. Un momento di riflessione sulla strada percorsa e sulle responsabilità future.

Un discorso che ha abbracciato gli 80 anni della Repubblica italiana e ha messo in evidenza sfide e tasselli fondamentali. Nel tradizionale discorso di Capodanno, il Capo dello Stato ha anche rivolto un appello ai giovani, esortandoli a non rassegnarsi di fronte alle sfide. Il futuro è nelle loro mani. "Abbiamo di fronte problemi vecchi e nuovi, accresciuti dall'incertezza del contesto internazionale che attraversiamo. Entriamo, inoltre, oggi, in un tempo in cui tutto diventa globale e interdipendente, dall'economia, all'ambiente, al clima, alle rivoluzioni tecnologiche che investono le nostre vite, ai rischi delle pandemie, alle reti del terrorismo integralista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La democrazia è più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Siate esigenti"

