la dakar apre il 2026 di sky sport

La Dakar 2026 prende il via sui deserti dell’Arabia Saudita, dal 3 al 17 gennaio. L’evento rappresenta una delle competizioni più prestigiose e impegnative nel panorama motoristico internazionale. Sky Sport seguirà l’intera gara, offrendo agli appassionati aggiornamenti e approfondimenti su questa importante avventura sportiva.

Il 2026 di Sky Sport inizia dai deserti dell’Arabia Saudita, dove dal 3 al 17 gennaio si disputerà una delle gare più iconiche e importanti al mondo: la  Dakar. Sky sarà  Official Broadcaster della 48° edizione del rally raid più celebre e avventuroso, che quest’anno prevede 13 tappe. Si parte sabato da Yanbu, sulle coste del Mar Rosso, in un percorso ad anello di oltre 8.000 chilometri che impegnerà una carovana di 325 veicoli divisi per categoria tra due e quattro ruote. Sky seguirà la corsa tappa dopo tappa  a partire dalla vigilia del ‘via’, il 2 gennaio, con collegamenti su SkySport24 ogni pomeriggio con l’inviato  Sandro Donato Grosso,  insider  nei deserti sauditi per seguire l’andamento della gara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

